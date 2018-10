Pure l’Inter ha la sua miss: Lucrezia fa battere i cuori come il gol di Icardi – FOTO

Inter: Lucrezia Perelli, sesta classifica nell’ultima edizione di Miss Italia, festeggia la vittoria nel derby ed il gol di Icardi

La vittoria all’ultimo minuto del derby, la classifica che si accorcia rispetto alla vetta, l’ennesimo gol di Mauro Icardi. Motivi per esultare in casa Inter ce ne sono abbastanza, ma mai davvero troppi. Nella schiera di tifosi che sorride stamane al pensiero della beffa rossonera c’è anche una considerevole parte femminile capitanata da Lucrezia Perelli, sesta classificata nell’ultima edizione di Miss Italia. Chi meglio della bellissima modella reatina, una cascata di ricci neri ad incorniciare uno sguardo penetrante, può essere insignita del titolo di “Miss Derby”? Per Lucrezia, super-tifosa di Mauro Icardi, Miss Italia… continua (e alla grande). Occhio Wanda, qui il livello è bello alto.