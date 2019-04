L’influencer e dj Ludovica Pagani si racconta nel suo primo libro, “Semplicemente Ludovica”: dalla gaffe che l’ha resa famosa, fino ai quasi 2 milioni di followers su Instagram

Qualche anno fa una gaffe incredibile in una televisione locale bergamasca l’aveva resa celebre: leggendo le partite della giornata di campionato, Ludovica Pagani – all’epoca valletta poco più che maggiorenne – aveva confuso i risultati con le posizioni in classifica delle squadre. Col senno del poi, quello sarebbe diventato il trampolino di lancio di una carriera che adesso ha trovato la sua consacrazione addirittura con un libro edito da Mondadori. Oggi l’influencer e dj orobica classe 1995 vanta al suo seguito la bellezza di 1,8 milioni di followers su Instagram ed è in libreria con “Semplicemente Ludovica”, la biografia in cui racconta i retroscena della propria scalata al mondo dei social e tanto altro di sé stessa.

«Mi avevano chiesto di raccontare qualcosa di sportivo, ma quando ho fatto un sondaggio ho scoperto che la gente voleva soprattutto conoscere la mia vita privata», ha raccontato la Pagani nel corso di una intervista concessa a Grazia. Nel suo presente il pallone è comunque ancora molto… presente: basti dare uno sguardo alle foto postate di tanto in tanto con le maglie da gioco di moltissime delle squadre del nostro campionato (pur con qualche immancabile piccola gaffe) sui propri account. Per il futuro invece Ludovica pensa in grande e lancia una sfida alla più anziana “maestra” Chiara Ferragni: «In certi aspetti sui social posso affermare di essere arrivata prima io di lei». Una biografi(c)a di tutto rispetto.