Macari-Kragl: per la prima notte di nozze c’è bisogno della polizia – VIDEO

Alessia Macari ha minacciato di andarsene. Gli agenti hanno dichiarato che la stanza era completamente a soqquadro

L’amore non è bello se non è litigarello. Alessia Macari e Oliver Kragl devono aver preso troppo alla lettera questo detto visto che nella prima notte di nozze tra i due è andato in scena un violento litigio. All’alba, infatti è giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento per una lite tra coniugi.

La richiesta di soccorso – a quanto si apprende – pare sia stata fatta dalla showgirl. La stessa ha raccontato alla polizia che avrebbe avuto un acceso diverbio per futili motivi col marito nel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti.