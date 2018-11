L’ex nuotatore Filippo Magnini, compagno di Giorgia Palmas, squalificato per quattro anni per doping: per l’ex Velina, già moglie del calciatore Bombardini, un quasi deja-vu?

Fortunata, ma non fortuntissima in amore Giorgia Palmas. L’ex Velina sarda, neo-madrina di Milan TV da questa stagione, dovrà di nuovo fare i conti con le sventure sportive del suo compagno: l’ex nuotatore (ed ex compagno di Federica Pellegrini) Filippo Magnini è infatti stato squalificato dalla giustizia sportiva per i prossimi quattro anni a causa di un vecchio caso di doping che parrebbe aver trovato finalmente una conclusione. Per la Palmas e Magnini, a quanto pare prossimi sposi, un fulmine a cielo (quasi) sereno proprio sul più bello. Del resto però si sa, quando c’è l’amore, c’è tutto.

Per Giorgia comunque quello di questi giorni potrebbe essere un quasi deja-vu: già qualche anno fa, quando era sposata con l’ex centrocampista di Atalanta e Bologna Davide Bombardini (da cui ha avuto anche una figlia, Sofia), dovette fronteggiare la squalifica di ben otto giornate (poi ridotte a cinque in appello) dell’allora compagno, all’epoca militante nell’Albinoleffe, per aver spintonato un arbitro nella gara contro il Portogruaro. Nel luglio 2012 lo stesso Bombardini sarà poi implicato nel caso calcioscommesse che lo porterà ad una nuova squalifica di sei mesi (successiva però, come per Magnini, al suo ritiro dall’attività agonistica). La relazione tra l’ex Velina e il calciatore si era conclusa appena qualche mese prima.