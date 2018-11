Sospetto malore per Mazzarri: trasportato in ospedale, ma nulla di grave

Mazzarri in ospedale alle Molinette: presunto malore ieri per il tecnico del Torino, che però al momento starebbe bene e dovrebbe essere regolarmente in panchina contro il Cagliari

Giornata poco tranquilla quella di ieri per il tecnico del Torino Walter Mazzarri, alle prese, a quanto pare, con un piccolo malore che lo avrebbe costretto al trasporto presso l’Ospedale Molinette del capoluogo piemontese. Nulla di grave, a quanto pare, per l’allenatore granata, che sarebbe stato sottoposto ad un semplice controllo da parte dei medici. Mazzarri dovrebbe essere insomma, a meno di novità, regolarmente in panchina per il posticipo di lunedì contro il Cagliari. Al momento in sostanza non arrivano notizie allarmanti da Torino, è bene specificarlo, riguardo alle condizioni di salute dell’ex allenatore di Napoli e Inter, non nuovo purtroppo a problemi di salute.

Sei anni fa circa, quando Mazzarri era alla guida del Napoli, ebbe infatti un malore: si parlò all’epoca di un attacco cardiaco ed il tecnico toscano dovette – almeno secondo le voci – essere sottoposto addirittura ad una operazione chirurgica (una angioplatica). Mai confermati comunque, anche in quel caso, i gossip relativi alla situazione clinica dell’allenatore livorsene. Per dovere di privacy è superfluo aggiungere altro, l’augurio è naturalmente che Mazzarri possa essere regolarmente al suo posto lunedì e per il resto del campionato.