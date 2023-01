Manchester United-Everton, clamorosa papera di De Gea per l’1-1 – 📹

Manchester United-Everton, papera clamorosa di De Gea che ha portato al gol dell’1-1 nel match di FA Cup

Manchester United ed Everton sono in campo per il match valido per i 32esimi di FA Cup. Red Devils in vantaggio grazie ad Antony, mentre il pareggio dei blu di Liverpool è griffato Coady al quarto d’ora.

Clamorosa è però la papera di David De Gea, che si è fatto passare tra le gambe un cross dalla destra, sul quale si è poi avventato il giocatore avversario.