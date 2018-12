Maradona sbattuto fuori di casa dalla 23enne Rocio – VIDEO e FOTO

Tempi bui per Maradona, cacciato di casa dalla nuova compagna Rocio Oliva una volta tornato in Argentina: di mezzo ci sarebbero mamma, papà… ed anche qualche corna?

Vasco Rossi voleva una vita spericolata come quella di Steve McQueen perché probabilmente quella di Diego Armando Maradona sarebbe stata troppo pure per lui. Fatto sta che l’ex Pibe de Oro è nuovamente al centro dei gossip: pare infatti che sia stato perfino buttato fuori di casa. A cacciare l’ex attaccante del Napoli la sua attuale (o forse ex) compagna Oliva Rocio, 23 anni, con cui Maradona intratteneva da un po’ di tempo una tranquilla (a questo punto nemmeno tanto) relazione sentimentale basta su interessantissimi argomenti, immaginiamo. Sarebbe successo in una delle pause del campionato messicano, di cui Diego da qualche mese è protagonista alla guida dei Dorados (sempre magnifiche le sue performance semi-allucinegene nelle interviste post-partita).

Tornando in Argentina a casa, la stessa casa che Maradona – povero lui – aveva regalato alla Rocio, il Pibe si sarebbe ritrovato con le valigie all’ingresso. Alla base della caccia, sembra, i dissidi con la Oliva, che da qualche mese aveva portato a casa anche mammà e papà: una decisione che non avrebbe per nulla convinto Diego, che del resto però avrebbe anche potuto prevederlo, considerata la giovanissima età della fidanzata. A far traboccare il vaso però sarebbe stato un altro evento: nel corso di una intervista televisiva per ESPN Rocio si sarebbe infatti pubblicamente dichiarata single. Perché? C’è chi mormora della possibilità di un tradimento (pure!). In ogni caso, almeno per il momento, Maradona dovrà cercarsi una nuova sistemazione. Come sono lontani i bei fasti di un tempo… vero Diego?