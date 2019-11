Maradona contro la figlia, il Pibe de Oro: «Non le lascerò nulla»

Maradona, continua la diatriba familiare con la figlia Giannina: ecco la dichiarazione del Pibe de Oro sull’eredità

Diego Armando Maradona scrive un altro capitolo della diatriba familiare con la figlia Giannina. In un video su Instagram, il Pibe de Oro ha dichiarato: «Non so ciò che ha voluto dire Giannina e come verrà interpretato».

«Quando uno si fa più vecchio, gli altri si preoccupano più di quello che lascerà. E allora dico a tutti che non le lascerò nulla. Che darò tutto in beneficenza. Tutto quello che ho guadagnato in vita mia lo donerò».