Maradona conquista la Coppa Uefa, il Napoli nella storia – 17 maggio 1989 – VIDEO

Il Napoli doma lo Stoccarda e conquista la prima Coppa Uefa della sua storia: è il 17 maggio 1989, un giorno magico per i partenopei

Vincere è una cosa. Vincere a Napoli, invece, ha decisamente un altro sapore. Vuoi per il calore che trasmette la città, che vive quotidianamente di pane e calcio, vuoi per l’eccezionalità di un evento diventato un appuntamento fisso o quasi solo a cavallo fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. In Italia si ricordano due Scudetti, uno conquistato nel 1987, l’altro vinto nel 1990. Tutti e due nel segno di Diego Armando Maradona, eroe di Napoli. In campo e fuori. Idolo indiscusso di una piazza che non lo ha soltanto amato, ma lo ha persino idolatrato. Quasi avesse sembianze divine. Per questo ogni conquista del Napoli è avvolta da un alone di magia.

Il 17 maggio 1989 è una data storica per Napoli e la sua squadra. Trascinati da Maradona, infatti, i partenopei conquistano il loro primo titolo internazionale: la Coppa Uefa. Di fronte agli azzurri c’è il temibilissimo Stoccarda. Ma tutto sembra filare liscio. Dopo la vittoria per 2-1 al San Paolo, nella gara d’andata, il Napoli deve difendere strenuamente un risultato che lascia ancora la sfida in grande equilibrio. Equilibrio che viene meno dopo un’ora di gioco quando Careca segna il gol del 3-1. Nel primo tempo gli ospiti chiudono i primi quarantacinque minuti in vantaggio grazie alle reti di Alemao e allo splendido gol di Ferrara, autore di un meraviglioso destro al volo propiziato da un geniale assist di testa di Maradona.

La partita di ritorno finirà 3-3, senza particolari patemi d’animo per Maradona e compagni. Due anni dopo la conquista dello storico primo tricolore Napoli può fare di nuovo festa e salutare così la conquista della sua prima coppa internazionale. Per questo motivo il 17 maggio 1989 è una data che nessun tifoso azzurro sarà mai in grado di cancellare dalla memoria.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio”, prodotto da Sport Review srl.