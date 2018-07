Dal Monte e Dal Bosco… fino alla tv: che coppia “Le Capitane”! – FOTO

Veronica e Maria: partners in crime con la fissa del calcio

Come nello spot di una famosissima marca di gelati, “Two is megli che uan”. Perché sì, decisamente due è meglio di uno. Specie quando si parla di bellezza e carattere, due pregi di cui di certo non difettano Veronica Dal Bosco e Maria Del Monte, segni particolari: socie, amiche e showgirls con la passione per il pallone. Due peperine davvero niente male la bionda e la mora – come nella migliore delle tradizioni – per tantissime ragioni: parlata spigliata, audacia al punto giusto, quel pizzico di sfacciataggine che le ha introdotte nel circuito televisivo con la trasmissione – interamente dedicata al mondo delle wags, ovvero delle compagne dei calciatori – “Le Capitane”, in onda questo inverno sulla neonata Spike TV (canale 49 del digitale terrestre). Nel loro cuore però, almeno per il momento, nessun calciatore. Piuttosto… c’è una intera squadra di calcio: il Milan.

«Abbiamo cominciato facendo le vallette per una televisione locale di Verona indossando le maglie dell’Hellas e del Chievo, poi abbiamo proseguito con Francesco Facchinetti su Radio Kiss Kiss, quindi dopo la l’esperienza con “Le Capitane” abbiamo intrapreso la carriera di opinioniste per una trasmissione calcistica», ci racconta Veronica – la bionda di origini polacche dagli occhioni blu cielo con quasi 45mila followers su Instagram del duo – che non fa certo mistero della sua passione rossonera, nonostante la provenienza scaligera. Condivide lo stesso amore per il pallone – e per il Milan – anche la mora (di origine rumena) Maria – fisico da urlo e sguardo languido – che di followers ne ha quasi 27mila, tutti meritatissimi. Assortite come meglio non si può: Dal Bosco e Dal Monte… fino alla tv. E ciò che non diciamo noi, lo dicono direttamente le foto.