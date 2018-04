Marika con la maglia di Nainggolan manda in tilt Roma: daje! – FOTO

La showgirl romanista Marika Baldini fa impazzire i social

Sensuale, ammiccante, ma soprattutto romanaccia verace: Marika Baldini, showgirl, modella, ex star del reality show Tamarreide, andato in onda su Italia 1 ormai già qualche anno fa, continua a tenere alta l’attenzione su di sé grazie ai social. Più bella che mai, Marika, che ha intrapreso negli ultimi anche l’attività di imprenditrice nella sua città, rivendica con orgoglio la propria appartenenza romanista suscitando l’eccitazione, più che comprensibile, dei tifosi della Roma in giro per l’Italia. Come? Tutto parte dall’ultimo servizio fotografico in maglia giallorossa (quella di Radja Nainggolan per la precisione) che la Baldini ha regalato ai propri seguaci Instagram di recente. Parola d’ordine: daje!