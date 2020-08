Marotta: «Conquistare la finale avrebbe un grande significato»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Shakhtar Donetsk

FINALE – «Conquistare la finale avrebbe un grande significato. Sarebbe il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dall’allenatore e dalla squadra a partire dallo scorso luglio. Ci riporterebbe ad un palcoscenico consono al blasone di questa società».

PRESENZA DEL PRESIDENTE – «Ciò che è successo da noi sono le tipiche dinamiche che accadono in un club sportivo. E’ ormai tutto dimenticato. La presenza del presidente è importante: ha un significato proprio in termini di stimoli nuovi perché, come ho detto prima, siamo ad un passo importante dal giusto riconoscimento della stagione».

UNICA ITALIANA RIMASTA – «Rappresentare l’Italia è gratificante oltre ad essere un motivo di orgoglio. E’ anche il riconoscimento di una fatica per una stagione anomala. Ciò che è successo è qualcosa di incredibile in senso negativo».

STAGIONE INTER – «Devo dire che questa è stata un’impresa importante. L’avvicendamento tecnico tra Spalletti e Conte è venuto quest’anno e Antonio ha avuto per la prima volta a disposizione i suoi giocatori da luglio. Continuare a crescere in queste partite è un segnale molto positivo per il futuro perchè significa che gli aspetti tecnici sono stati ben accettati dalla squadra».

SALTO DECISIVO – «Penso che i nostri giocatori siano alla prima esperienza in campo internazionale, c’è uno spirito di adattamento che si è visto. In alcune partite ci sono state delle contraddizioni a livello di risultato, ma questo ha dato esperienza. Abbiamo colto quell’esperienza, di conseguenza oggi è servita per la crescita».