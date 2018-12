La modella torinese Marta Sardi e quella passione granata celata da un set in maglia bianconera…

L’apparenza alcune volte inganna: mai giudicare un libro dalla copertina, ma nemmeno una ragazza dalla maglia che indossa. Specie se è a strisce bianconere. Premessa più che doverosa per l’incantevole Marta Sardi, 23enne torinese (ma residente a Milano, dove lavora come assistente marketing all’interno di alcuni studi televisivi) con la passione per la moda e per il fitness. Nel tempo libero della Martissima, manco a dirlo, c’è però spazio anche per il calcio e per la sua squadra del cuore: niente a che fare con la Juventus, anche se della Sardi, questo è vero, circolano alcune sexy foto posate proprio in casacca bianconera su un set di qualche tempo fa. Questioni di lavoro, ma il cuore è un’altra cosa.

Così, messa via la maglia della Vecchia Signora, Marta confessa il proprio amore per ben altri colori: quelli del Torino. Si scopre così che la granatissima Sardi, da brava professionista, cela in verità un’altra insospettata passione calcistica e che ai gol di Cristiano Ronaldo preferisce quelli del Gallo Andrea Belotti. Parliamo in fondo solo di gusti pallonari (e su quelli ognuno la pensi come gli pare), anche se ce ne saranno sicuramente altri in grado di mettere d’accordo tutti, juventini e non: basti dare un’occhiata agli scatti della nostra Marta.