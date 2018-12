La giunonica Martina è il nostro Sabato del villaggio – VIDEO e FOTO

La curvy model Martina Sabato e la sua passione rossonera: su Instagram la prorompente influencer milanese (e milanista) manda in tilt tutti i tifosi a suon di foto bomba

Quando Giacomo Leopardi scrisse “Il sabato del villaggio” probabilmente non aveva ancora conosciuto Martina Sabato. Eppure la «donzelletta che vien dalla campagna, in sul calar del sole» col suo bel mazzolino di fiori, potrebbe tranquillamente essere lei, 24 anni, fotomodella dalle forme prepotentissime con una passione su tutte: il Milan. Milanese doc, ma di origini calabresi, come il buon Gennaro Gattuso, la Sabato, dopo qualche bella esperienza tv al fianco di Maccio Capatonda o in “Scherzi a parte”, ha raccolto consensi a bomba soprattutto sui social, grazie ad un account Instagram che ha già sfondato quota 56mila followers e che punta a diventare meta di pellegrinnaggio di tantissimi tifosi rossoneri attratti dalle curve giunoniche della Marty.

Sì, perché la Sabato della propria naturalissima prorompenza ha fatto un vero e proprio lavoro (con ottimi risultati, a giudicare dalle foto). Genuina e con ottimi argomenti (ne contiamo almeno un paio di discreto livello lì davanti), una così non poteva non rimanere nel cuore dei milanisti: Martina, avvistata spesso a San Siro a seguito dei Ringhio-boys, deve il proprio sfegatato amore rossonero – tradotto benissimo in alcune foto poco consigliate ad anziani e cardiopatici – alla famiglia. «Che si vinca o che si perda, sempre e comunque forza Milan», il suo motto. L’avesse conosciuta anche Giacomino Leopardi una così, avrebbe avuto poco da stare triste.