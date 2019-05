Wanda Nara felice e spensierato in Brasile al fianco della modella Daniela Christiansson: l’attaccante argentino, ora al Vasco da Gama, sembrerebbe aver dimenticato Wanda Nara

Il passato è, appunto, passato e Maxi Lopez non ne vuole più sentire parlare: l’ex attaccante di Milan, Sampdoria e Torino tra le altre, trasferitosi in Brasile, al Vasco da Gama, sembra aver definitivamente archiviato i gossip, i veleni, le polemiche a distanza e le guerre con l’ex moglie Wanda Nara e l’ex amico Mauro Icardi. Della coppia composta dalla showgirl argentina e l’attaccante dell’Inter Maxi ha già fatto sapere di non voler più discutere, anche per la serenità dei figli avuti dal matrimonio con la stessa Wanda.

C’è poi molto di più: da un po’ di tempo ormai al fianco dell’argentino c’è pure la bella Daniela Christiansson. La bionda e statuaria modella svedese, molto simile per tratti e colori alla Nara, ha ammeso in una recente intervista di non avere idea del fatto che Maxi Lopez fosse un calciatore ai tempi in cui lo ha conosciuto. I due attualmente vivono spensierati a Rio de Janeiro: buona vita.