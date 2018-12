Mazzarri ancora espulso: rischia di saltare il derby con la Juventus

Altra espulsione per Walter Mazzarri, cacciato dal campo durante Milan-Torino: ora rischia di perdersi il derby con la Juventus in programma la prossima settimana

Milan-Torino è terminata 0-0 ma tiene banco in casa granata la possibile squalifica di mister Walter Mazzarri. Non nuovo a espulsioni, il tecnico livornese è stato cacciato dal campo dall’arbitro Orsato per aver protestato vibratamente dopo un fallo non fischiato su Zaza.

E ora il tecnico del Toro rischia di perdersi il derby contro la Juventus in programma sabato prossimo: attesi aggiornamenti nelle prossime ore, ma difficilmente l’allenatore riuscirà a farla franca. Atteso il verdetto del Giudice Sportivo…