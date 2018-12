Mazzarri entusiasta: «Primo tempo strepitoso, mancato solo il gol»

Walter Mazzarri raggiante per la prestazione dei suoi in Milan-Torino 0-0: ecco le parole del tecnico granata nel post-gara

Un buon punto per il Torino quello visto in campo questa sera in campo a San Siro contro il Milan. La formazione di Gennaro Gattuso non è andata oltre lo 0-0, con i granata di Walter Mazzarri vicini al vantaggio in più occasioni, come evidenziato dal mister livornese ai microfoni di Sky Sport: «Se avessimo vinto sarei stato meglio: fino a 20′ dalla fine meritavamo la vittoria, nel finale ci siamo abbassatti e abbiamo rischiato di perdere. Nel primo tempo siamo stati strepitosi a livello di pressing, ci è mancato solo il gol».

Prosegue Mazzarri, parlando della differenza di rendimento tra casa e trasferta: «Sono coincidenze, in casa si sente un po’ la pressione ma abbiamo anche fatto prestazioni come questa con la Fiorentina. E’ normale che comandando il gioco ogni tanto rischi di prendere qualche contropiede». Prosegue il tecnico: «Il centrocampo del Milan ha qualità, ce ne vuole per competere ma abbiamo retto a centrocampo e anche in difesa. Gli esterni hanno fatto benissimo, ma potevamo fare qualcosa di più sulla sinistra».