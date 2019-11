Mazzarri: «Non abbiamo fatto quello che avevamo programmato» – VIDEO

Mazzarri commenta la sconfitta di misura contro la Juve: «Non abbiamo fatto quello che avevamo programmato»

C’è rammarico nelle parole di Walter Mazzarri al termine del derby contro la Juve. Perché, dopo diverse gare disputate sotto tono, il suo Toro è tornato a giocare da Toro. Arrendendosi soltanto di misura ai bianconeri.

Il tecnico granata, in particolare, ha storto il naso ad un piano gara che i suoi giocatori non sono riusciti a rispettare: «In campo non abbiamo fatto quello che avevamo programmato», la sentenza di Mazzarri.