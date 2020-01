Mazzarri non si fida: «Non farò i complimenti alla squadra e non darò il giorno libero»

Walter Mazzarri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Toro contro la Roma all’Olimpico. Le sue parole

COMPLIMENTI – «Giorni liberi o complimenti? No. A Verona sono andato ad abbracciare tutti sul 3-0 e poi si sa cosa è successo… Mai capitato prima».

CONTINUITÀ – «Quest’anno il campionato mi pare più livellato per tutti, e abbiamo avuto tanti problemi. Andiamo cauti e diamo continuità, badando anche al risultato. A volte, come con la SPAL, si parte forte ma magari poi ci rilassiamo. Serve crescere da quel punto di vista, non guardare chi c’è davanti ma essere sempre cattivi e cinici, migliorando in quanto a qualità».

SIRIGU E BELOTTI – «Andrea, quando gioca spensierato, è una forza della natura. Deve fare così, senza pensare ad altro: è un trascinatore e giustamente è il nostro capitano. Aiuta in fase difensiva, e sa tirare in porta con entrambi i piedi. Inutile parlare di lui perché è scontato. Serve che giochi come stasera»