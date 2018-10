Juve sempre più europea: Melanie nuovo volto bianconero? – FOTO

Juventus: l’ex madrina dei sorteggi di Champions League Melanie Winiger vicina secondo le indiscrezioni a diventare il nuovo volto femminile bianconero

Per anni è stata la madrina di quasi tutti i sorteggi di Champions League. Adesso la svizzera Melanie Winiger, ex modella classe 1979, potrebbe diventare il nuovo volto della Juventus. A volerla sarebbe il numero uno bianconero in persona Andrea Agnelli, che ha già invitato in più occasioni la Winiger in passato a presenziare ad alcuni eventi della società e che l’ha voluta anche come cerimoniere dell’ultimo convegno ECA (l’associazione di tutti i grandi club europei) di cui è il numero uno. A rivelarlo Chi, secondo cui già nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’annuncio dell’ingresso ufficiale della presentatrice nella squadra bianconera.

La Winiger del resto non ha mai nascosto la propria fede juventina ed anche il feeling con l’Italia è indiscusso: per lei, che vanta origini tedesche da parte di padre ed indiane da parte di madre, quello con la nostra lingua non è mai stato un problema. Oltre a parlare fluentemente tedesco, infatti, Melanie – come certificato da anni di esperienza alle cerimonie UEFA – parla molto bene anche l’inglese e, appunto, l’italiano. Ora, a quanto sembra, il suo nome potrebbe essere associato alla rinnovata JTV o qualcos’altro legato sempre all’orbita Juve: sarà davvero lei l’erede di Cristina Chiabotto, Laura Barriales e Monica Somma, ovvero le più recenti madrine de bianconere?