Fine dall’amore tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng: l’ex Velina è tornata single. Alla base della separazione col centrocampista del Sassuolo la distanza, ma non solo…

La notizia circolava ormai già da un po’ di settimane (leggi anche: MELISSA-BOA: STORIA AL CAPOLINEA? – VIDEO E FOTO), ma adesso parrebbe proprio ufficiale: il matrimonio di Melissa Satta con Kevin-Prince Boateng è arrivato al termine. L’ex Velina, dopo aver trascorso le vacanze di Natale lontano da casa (e dal marito, impegnato in campionato col suo Sassuolo) in compagnia del figlio Maddox e di alcuni amici stretti (tra i quali anche l’avvocato che starebbe curando la separazione dall’ex centrocampista del Milan), avrebbe insomma deciso di chiudere definitivamente una storia d’amore durata quasi un decennio. Alla base dell’addio, riporta il settimanale Oggi, la lontananza tra i due, ma non solo…

Se infatti Melissa aveva deciso di non seguire Boateng prima in Germania e poi in Emilia, rimanendo a vivere con il figlio a Milano, c’è da dire che – riportano i gossip – non avrebbe beneficiato alla relazione nemmeno il sospetto riavvicinamento del giocatore ghanese all’ex compagna Jenny (da cui aveva a sua volta avuto un altro figlio anni fa): la Satta non avrebbe insomma preso per niente bene la decisione del Boa, ponendo così fine a un matrimonio che da qualche tempo a questa parte già cominciava a vacillare. La nuova vita della showgirl sarda, di fatto, è dunque già cominciata con l’inizio del 2019: come si può notare dai social, Melissa – rigorosamente sempre da sola o al massimo in compagnia del piccolo Maddox o delle amiche di sempre – è tornata a farsi vedere per sfilate ed eventi mondani con cadenza praticamente quasi giornaliera. Tutto è bello, finché dura.