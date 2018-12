Come è moderna Melissa! «Boateng? Non sono mica gelosa» – VIDEO e FOTO

Melissa Satta si racconta: dalla (non) gelosia nei confronti di Boateng alla vita normale di una coppia social

Melissa Satta o Lady Boateng, va bene ugualmente: l’ex Velina non sta di certo a guardare il capello e, come confessato ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1, è contenta sia quando la riconoscono per il suo lavoro in televisione, sia quando la identificano come la moglie del centrocampista del Sassuolo Kevin-Prince Boateng (anche se, probabilmente, è più facile che si verifichi il contrario). Di certo, dopo sette anni di relazione con l’ex giocatore del Milan, la gelosia non è più un problema per Melissa, che ammette candidamente: «Non sono gelosa, anzi… Sono molto rispetta della libertà altrui e non bisogna limitare mai l’altra persona». Buono a sapersi.

Sulla vita di coppia con Boateng – da cui la showgirl sarda ha avuto un figlio, Maddox – spiattellata spesso e volentieri sui social, la Satta ha fatta un’altra confessione importante: «Non esiste la vita da sogno, esiste la vita che ti crei con momenti stupendi e momenti di difficoltà: noi personaggi pubblici tendiamo a raccontare le cose belle, ma proteggiamo il nostro privato. Dall’esterno potrebbe sembrare che sia tutto stupendo e meraviglioso, ma io sono una persona normale». Buono a sapersi anche questo, non lo avremmo mai pensato.