Melissa Satta dà spettacolo su Instagram per i followers prima con il pallone tra i piedi e la maglia dell’Italia sulle spalle, poi con uno scatto in costume decisamente molto… caliente!

Nonostante l’addio a Kevin-Prince Boateng (ora al Barcellona) e a Tiki Taka (dove è stata sostituita da Wanda Nara), Melissa Satta di abbandonare il calcio non vuole proprio saperne nulla: l’ex Velina sarda è attualmente opinionista per Quelli che il calcio, su Rai 2, ma non solo. Nel corso delle ultime settimane Melissa ha infatti deliziato i suoi followers su Instagram più volte anche con alcune prodezze calcistiche decisamente degne di nota: prima con la maglia della sua squadra del cuore, il Milan, e più recentemente invece con quella della Nazionale Italiana.

In pochi forse sanno del passato calcistico tutt’altro che trascurabile della Satta, che ha giocato ad ottimi livelli in alcune squadre femminili prima di prendere la strada del mondo del dello spettacolo. Nonostante tutto però il tocco magico, a giudicare dai palleggi messi in mostra sui social, sembrerebbe esserle rimasto. E non solo quello: insieme al pallone, la Satta ha dimostrato un certa affinità in generale con le rotondità tutte. Basti dare un’occhiata all’ultimo scatto in costume che ha fatto impazzire la rete…