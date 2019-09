Mercato Milan, problemi nelle visite mediche per Andrè Silva all’Eintracht. Rebic è in stand-by, l’affare rischia di saltare?

Sono sorti clamorosi problemi nella trattativa tra Milan e Eintrach Francoforte per Rebic e Andrè Silva. Sembrava tutto fatto per lo scambio tra i due giocatori, col croato già giunto in Italia e con le visite mediche svolte.

Gli inghippi riguardano il portoghese: ci sarebbero state delle difficoltà nel superare le visite mediche con il club tedesco e per tale ragione sarebbe a rischio l’intero affare. Sky Sport fa tuttavia sapere che dal club rossonero trapela ottimismo per il buon compimento della trattativa.