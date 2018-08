Alex Meret tornerà a difendere la porta del Napoli tra sei o sette giornate: gli azzurri non vogliono forzare il rientro

Il ritorno in campo di Alex Meret è ancora lontano. Il portiere del Napoli, infortunatosi durante il ritiro a Dimaro, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, potrebbe rientrare tra non meno di sei o sette giornate, ovvero quando gli azzurri dovranno affrontare il Parma al San Paolo oppure nella trasferta allo Stadium contro la Juventus. L’intenzione del club di Aurelio De Laurentiis è quella di non forzare il ritorno in campo dell’estremo difensore, dandogli il tempo necessario per un totale recupero.