La pornostar Mia Khalifa vuole consolare il portiere del Liverpool Karius. Ecco il messaggio ‘piccante’ pubblicato sui social

Loris Karius, portiere del Liverpool, ha vissuto uno dei momenti più drammatici, sportivamente parlando, della sua carriera. Un suo doppio errore ha regalato la Champions League al Real Madrid e molto probabilmente l’estremo difensore tedesco dei Reds ha vissuto un paio di notti da incubo. Mia Khalifa, nota pornostar, prova a consolare il portiere del Liverpool.

Karius, suo malgrado, è diventato uno dei personaggi del momento e le sue immagini hanno fatto il giro del mondo. Mia Khalifa, famosissima attrice pornografica libanese naturalizzata statunitense, ha postato un vecchio tweet di Karius in cui diceva: «Occhi fissi sul premio» con l’emoticon di una Coppa. Mia ha risposto: «È lui (riferito a Karius, ndr) il premio? Perché in tal caso…». Il portiere può dunque ‘consolarsi’ con Mia, anche se la splendida fidanzata di Karius non sarà molto d’accordo.