Un’altra sciatrice americana dopo Lindsey Vonn dichiara la propria fede calcistica: Mikaela Shiffrin, con un video, manda i propri auguri alla Juventus prima dell’Ajax

Se Lindsey Vonn già in tempi non sospetti aveva reso noto il proprio amore per la Fiorentina, tanto da essere omaggiata con tanto di maglia viola nei giorni scorsi, un’altra sciatrice, pure lei americana, nelle ultime ore ha fatto “outing” ammettendo la propria fede juventina. Si tratta della campionessa Mikaela Shiffrin, ex compagna e rivale della Vonn che, a poche ore dalla partita dell’altro giorno con l’Ajax, ha postato su Instagram un video che la mostra intenta a palleggiare con un paio di guantoni di Wojciech Szczesny.

«Il momento in cui ti rendi conto che l’incredibile portiere della Juve Szczesny è il tuo compagno di squadra Reusch (la marca di abbigliamento sportivo che fornisce sia la sciatrice che l’estremo difensore bianconero, ndr). Dita incrociate per la partita con l’Ajax», ha scritto la Shiffrin in quello che, a dirla proprio tutta, pare più che altro una abile mossa commerciale per sponsorizzare un brand e, perché no, considerata l’enorme rivalità esistente tra Fiorentina e Juventus, magari per provocare anche la collega Vonn. O no?