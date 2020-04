Milan, Galliani: «Del Piero vicino. CR7? Cifra monstre per un bambino»

L’ex dirigente del Milan Adriano Galliani ha svelato alcuni retroscena di mercato su Del Piero, Totti e Cristiano Ronaldo

Adriano Galliani ha svelato ai microfoni di Sky Sport alcuni retroscena di mercato risalenti alla sua esperienza al Milan: «Il direttore sportivo del Padova venne da noi e ci chiese 5 miliardi per Del Piero. Bastava dire sì per averlo, ma non mi sentii di spendere quella cifra».

«È un mio rimpianto, come Totti che voleva restare a Roma. Cristiano Ronaldo? Lo Sporting ci chiese 16 miliardi, Braida spingeva ma io ero preoccupato. Si trattava di una cifra mostruosa per un bambino».