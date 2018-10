Zlatan Ibrahimovic non avrà la possibilità di giocarsi la post season con la squadra californiana e Leonardo vuole approfittarne

Una sconfitta per certi versi clamorosa ha impedito ai Los Angeles Galaxy di accedere ai playoffs della MLS. Avanti per 2 a 0 contro gli Houston Dynamo, la squadra californiana si è fatta rimontare perdendo nel recupero. Questo risultato non permetterà a Zlatan Ibrahimovic di ambire alla prestigiosa MLS Cup. Un risultato pesante, figlio per certi versi di prestazioni troppo altalenanti da parte dei Galaxy in stagione. Ma non tutto il male vien per nuocere e a Milano non saranno troppo scontenti per questo risultato.

Zlatan Ibrahimovic è infatti il sogno non troppo segreto del Milan, che vorrebbe formare una coppia stratosferica con il Pipita Higuain. Questa sconfitta potrebbe dare modo a Raiola e Leonardo di accordarsi per un futuro in rossonero già a partire da gennaio. L’attaccante svedese non sembra infatti intenzionato alla permanenza negli USA, con l’Europa e l’Italia nel mirino. Certo, la concorrenza del Real Madrid è agguerrita, e la possibilità di potersi giocare la Champions League potrebbe essere decisiva per Ibrahimovic. Ma il suo amore per il Milan non è mai stato un mistero, e chissà che per una volta il gigante svedese non scelga il cuore al posto dei soldi.