Milan Inter, nerazzurri con una tifosa in più: Jessica Kahawaty – VIDEO

Milan Inter, i nerazzurri hanno una tifosa in più. Si tratta della modella australiana Jessica Kahawaty, già presente in Champions League

Milan-Inter non è soltanto una sfida di campo, ma anche un incrocio che coinvolge tifosi vip tra attori, attrici, modelle. È il caso di Jessica Kahawaty, di origine australiana, che darà il suo appoggio ai nerazzurri.

Non solo per la stracittadina, poiché la trentunenne ha già assistito di recente a una sfida della squadra di Antonio Conte, quella pareggiata in casa contro lo Slavia Praga in Champions League.