Il dirigente del Milan Maldini ha parlato del rapporto lavorativo con il figlio Daniel: «Non è semplice»

Paolo Maldini ha parlato del figlio Daniel, attaccante del Milan, durante una diretta Instagram con l’ex calciatore Christian Vieri.

«Non è semplice essere il direttore tecnico di tuo figlio. Ho avuto mio padre come allenatore in nazionale e nel Milan. Ho iniziato che Daniel era in Primavera, poi Giampaolo lo ha portato in prima squadra e Pioli lo ha fatto esordire».