Milan, Pato: «Con chi non vorrei stare in quarantena? Con Gattuso»

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, ha ricordato i suoi trascorsi in rossonero in una diretta su Instagram

Ospite della diretta Instagram organizzata da 433, Alexandre Pato ha risposto a molte domande legate al suo passato al Milan.

QUARANTENA – «Chi sarebbe l’ultima persona che vorrei con me? Credo che probabilmente sarebbe Gattuso. E’ una persona molta nervosa, anche se è molto simpatico. Credo che non vorrebbe restare in casa più di 10 minuti e si arrabbierebbe tantissimo».

COMPAGNI – «I più simpatici? Sicuramente Cassano e Robinho. Scherzavano sempre e alle volte bisognava dirgli di smettere per allenarsi perchè ci facevano troppo ridere».

RICORDO PIU’ BELLO – «Credo il mio debutto nel Milan. Vincemmo 5-2, ci fu il mio primo gol in Europa a fianco di un team leggendario con gente come Maldini e Nesta. Un ricordo incredibile».