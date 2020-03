Milan Rangnick, ecco le prime scelte: i nomi in entrata e uscita

Il Milan del futuro sta per nascere: Rangnick si prepara e studia le mosse in vista dell’estate: i nomi in entrata e uscita

Ralf Rangnick è la prima scelta del Milan per sostituire Stefano Pioli sulla panchina rossonera. L’allenatore-manager tedesco ha già comunicato alla società alcune scelte per il futuro.

In caso di addio di Gianluigi Donnarumma, il club andrebbe su Alex Meret del Napoli. In difesa, interesse per Kristoffer Ajer del Celtic: il costo è di 30 milioni di euro, finanziato dalle cessioni di Mateo Musacchio e Simon Kjaer. In attacco, nodo Zlatan Ibrahimovic: lo svedese parlerà direttamente con Rangnick.