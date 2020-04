Milan, Robinho: «Ibrahimovic sfidò Gattuso ad un combattimento»

Robinho svela un aneddoto riguardante il suo passato al Milan: il racconto della lotta fra Ibrahimovic e Gattuso

Nel corso dell’intervista rilasciata a Marca, Robinho ha raccontato un particolarissimo aneddoto riguardante i suoi trascorsi in Italia, al Milan.

«Ai tempi del Milan, Ibrahimovic mi diceva sempre che ero lì grazie a lui, che aveva convinto lui i dirigenti ad acquistarmi. E’ arrogante, ma nel senso buono. Ha solo tanta fiducia nel proprio talento. Per me è tutto ciò che un attaccante dovrebbe essere: uno showman e un vincente. Una volta ha sfidato in allenamento Gattuso a un combattimento di ju-jitsu e ci siamo divertiti a vedere quel difensore così arcigno a praticare arti marziali contro Ibra che è cintura nera. Chi ha vinto? Zlatan non perde mai».