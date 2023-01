Milan-Roma: i precedenti del match di San Siro – 📹

Milan Roma è il big match della seconda giornata di Serie A dopo la lunga sosta per il Mondiale: ecco i precedenti della sfida

Il Milan è ripartito in campionato con una vittoria a Salerno maturata con 2 gol nel primo quarto d’ora.

La riduzione del distacco dal Napoli da 8 a 5 punti riapre concrete possibilità di scudetto per i rossoneri

La Roma ha iniziato il 2023 vincendo 1-0 sul Bologna con un gol su rigore di Pellegrini

Nell’ultima gara è piaciuto lo spirito di Abraham: si è sacrificato e ha salvato un gol nel finale

Totale gare: 87 Vittorie Milan: 48 Pareggi: 20 Vittorie Roma: 19

Ultima vittoria Milan: 2021-22 3-1 8 Giroud rig., 17 Messias, 40 Abraham, 82 Leao (nei minuti di recupero, Ibrahimovic ha fallito il rigore del 4-1)

Ultimo pareggio: 2020-21 3-3 2 Ibrahimovic, 14 Dzeko, 47 Saelemaekers, 69 Veretout rig., 78 Ibrahimovic rig., 84 Kumbulla (Milan 3 volte avanti e Roma capace sempre di pareggiare)

Ultima vittoria Roma: 2017-18 0-2 72 Dzeko, 77 Florenzi (Florenzi adesso è nel Milan. Nonostante l’infortunio, con un post su instagram ha parlato del 2022 come di un anno pieno di “sogni e certezze”

Memorabile: 2018-19 2-1 40 Kessie, 59 Fazio, 95 Cutrone (all’ultimo minuto la decide Cutrone su assist in profondità di Higuain)

CONTINUA SUL VIDEO DI CALCIONEWS24