L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik ha festeggiato il settimo anniversario con la compagna, la modella polacca Jessica Ziolek: i due fanno coppia fissa ormai dal 2012

Sette anni fa Arkadiusz Milik era un attaccante giovane e semi-sconosciuto in forza al Bayer Leverkusen, che di lì a poco avrebbe fatto carriera. Di sicuro però in pochi avrebbero scommesso tanto su di lui, ma lei sì: Jessica Ziolek, la sua fidanzata dell’epoca, è anche la sua compagna di oggi. In questi giorni la coppia ha festeggiato insieme il settimo anniversario: si dice che in genere il settimo anno è quello della crisi, ma deve essere questo il caso. I due stanno ormai insieme dal lontano 2012, quando lei, a quel tempo avvenente modella polacca, incrociò lo sguardo dell’appena maggiorenne Arek.

Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia da allora: Milik, dopo il passaggio all’Ajax che lo ha lanciato nel calcio che conta, è passato al Napoli. Dopo una prima stagione funesta, causa un bruttissimo infortunio, il polacco ha trovato la forza di ricominciare attestandosi come uno degli attaccanti più prolifici del nostro campionato (e non solo). Con la bella Jessica ha anche aperto lo scorso anno un ristorante in patria. Altri cento di questi anni.