Mirabelli: «Ibrahimovic di nuovo al Milan? Ha 38 anni, non lascia nulla»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, boccia il possibile ritorno di Ibrahimovic in rossonero: le motivazioni

Ibrahimovic? No, grazie. Se Massimiliano Mirabelli fosse ancora il direttore sportivo del Milan, bloccherebbe ogni trattativa per il ritorno dello svedese. Ad ammetterlo è il diretto interessato, che spiega a TMW Radio la sua opinione sull’attaccante.

«Non sta giocando in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Sta disputando un campionato in MLS che è quasi amatoriale. Ha comunque 38 anni. Puntando sui giovani, come sta facendo giustamente il Milan, tu devi aspettarli. Non devi avere giocatori che vengono a morire con te, ha un’età così avanzata che, pur facendo benissimo, non ti lascia nulla. Non sei attaccato, a un punto dalla Champions: il Milan è staccato molto dall’Europa. Io non lo prenderei mai», riporta Tuttomercatoweb.com.