Mondiali 2018, su Canale 5 padroni di casa Savino e Belen Rodriguez

Mondiali 2018, tutto pronto per l’evento più importante a livello internazionale in ambito calcistico: su Canale 5 i padroni di casa saranno Nicola Savino e Belen Rodriguez

Dopo anni di predominio Sky Sport-Rai, i Mondiali 2018 verranno trasmessi in esclusiva sulle reti Mediaset. Grande attesa per l’inizio dell’evento calcistico più atteso a livello internazionale, anche se in Russia mancherà la Nazionale italiana, eliminata ai playoff dalla Svezia. E spuntano i primi dettagli sulla programmazione e sui protagonisti in casa Biscione…

Secondo quanto riporta Davidemaggio.it, saranno Nicola Savino e Belen Rodriguez i padroni di casa della trasmissione in onda su Canale 5. Il programma partirà dopo l’ultimo match della giornata, in seconda serata, e sarà un appuntamento che unirà calcio e intrattenimento. Una decisione a sorpresa quella dei vertici Mediaset, con Belen Rodriguez riapparsa in tv soltanto lo scorso sabato ad Amici dopo alcuni mesi di riposo, terminate le fatiche con Tu si que vales…