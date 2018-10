Silvio Berlusconi ha esonerato il mister del Monza Marco Zaffaroni dopo appena tre giornate, al suo posto Brocchi

Silvio Berlusconi ha esonerato Marco Zaffaroni come tecnico del Monza, al suo posto arriverà Cristian Brocchi. Questo il comunicato ufficiale della società lombarda: «La S.S. Monza 1912 comunica di aver esonerato il signor Marco Zaffaroni dalla conduzione della prima squadra, lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali. La sociertà comunica infine che da domani la squadra sarà allenata dal signor Cristian Brocchi, al quale dà il benvenuto e un forte in bocca al lupo». L’ex allenatore rossonero è stato fortemente voluto da Silvio Berlusconi, non soddisfatto dei risultati della sua squadra (un punto in tre partite da quando è presidente e una distanza di sette punti in classifica dalla vetta).

Il pareggio con la Triestina e le sconfitte con Vicenza e Teramo hanno rallentato di molto il cammino del Monza. Per questo motivo, Berlusconi e Galliani hanno cambiato la guida tecnica della squadra. In mattinata, l’amministratore delegato ha prima contattato e poi incontrato Cristian Brocchi, con cui poi è andato a pranzo insieme al presidente. La scelta non poteva che ricadere sull’ex centrocampista che con Berlusconi ha avuto sempre un ottimo rapporto. L’ex presidente rossonero ha portato Brocchi ad allenare prima la Primavera del Milan e poi addirittura la Prima Squadra. Ora l’avventura al Monza, sempre insieme.