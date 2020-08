Il Monza starebbe pensando allo svincolato Josè Mauri per rafforzare il proprio centrocampo in vista del campionato di Serie B

Adriano Galliani starebbe pensando a Josè Mauri, ex giocatore di Parma e Milan, per rafforzare il centrocampo del Monza in vista del prossimo campionato di Serie B secondo quanto riportato da Seriebnews.com.

Il giocatore argentino è attualmente svincolato.