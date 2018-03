Partite rinviate: ecco cosa succede al calendario della Serie A

La morte di Davide Astori ha portato al rinvio della 27ª giornata di Serie A

La morte di Davide Astori ha scosso la Serie A. Il difensore della Fiorentina lascia un vuoto incolmabile. Il massimo campionato italiano, per rispettare una giornata piena di dolore, si è fermato. Una decisione giusta, presa nei tempi e nei modi giusti. Le sette partite non disputate verranno molto probabilmente giocate nel mese di aprile. Difficile, anche se il presidente del Coni Giovanni Malagò non lo ha escluso a priori, che la giornata possa slittare dopo il 20 maggio. Sebbene l’Italia non prenderà parte ai prossimi Mondiali in Russia nel 2018.