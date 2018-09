Mourinho avvisa la Juve: «Contro di noi saranno due partite difficili»

Il tecnico del Manchester United, Mourinho scopre le carte: «Il club ha speso molto perché vuole vincere la Champions

L’urna di Nyon ha decretato che Juventus e Manchester United si incontrino nel cammino dei gironi di Champions League. Le due formazioni sono, ovviamente, le favorite per passare il turno e approdare agli ottavi ma, si sa, gli imprevisti sono dietro l’angolo. Intanto perchè sulla panchina dei Red Devils c’è quel vecchio nemico di Jose Mourinho, che alla guida dell’Inter più e più volte si era scagliato contro i bianconeri nelle sue conferenze stampa. Ora però la musica sembra cambiata. Lo Special One spende parole al miele per descrivere la Vecchia Signora: «La Juventus è una grande squadra, credo che dopo il Liverpool sia quella che ha speso di più perché vuole vincere la Champions dopo 7 scudetti di fila, l’obiettivo è chiaro, dopo esserci andati vicini un paio di volte. Ha preso giocatori fantastici, assolutamente top, come Ronaldo, Emre Can e Bonucci, ma contro di noi avrà due partite molto difficili».

Parole e musica del portoghese che durante la conferenza stampa post partita di Burnley-Manchester United ha parlato anche del colpo CR7: «Il suo ritorno a Old Trafford non è mai stato sul tavolo – assicura il manager del Manchester United -. Non ho mai dovuto dire ‘sì’ o ‘no’ all’arrivo di Cristiano». Sarà vero? Sicuramente tra i due portoghesi non scorre buon sangue come dimostrano i ripetuti litigi ai tempi del Real Madrid. Ora si ritroveranno da avversari, in due match che promettono spettacolo e scintille.