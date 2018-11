Chi: Nainggolan e la “simpatica amica” ex di Dybala – VIDEO e FOTO

L’indiscrezione di Chi: Nainggolan e l’amica “simpatica” Ginevra Sozzi. Il centrocampista dell’Inter avvisato in compagnia della pierre milanese, già accostata a Dybala un anno fa

È di quelle piuttosto maliziose, ma destinate a far discutere senz’altro, la notizia di gossip lanciata dal settimanale Chi nei giorni scorsi: «Il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan ha trovato una nuova simpatica amica nelle notti milanesi. A fargli compagnia c’è la “pierre” Ginevra, ex fidanzata di un altro campione, Paulo Dybala della Juventus». Il riferimento del giornale scandalistico è a Ginevra Francesca Sozzi, personaggio noto delle notti milanesi per un breve periodo di tempo la scorsa estate al centro delle cronache rosa per un flirt (da lei stesso successivamente svelato) con Dybala: l’attaccante argentino in quel periodo, qualcuno ricorderà, si era appena preso una puasa dalla fidanzata storica, Antonella Cavalieri, con cui sarebbe poi tornato nei mesi successivi (la storia tra i due è terminata poi all’inizio di quest’anno ed ora La Joya è felicemente fidanzato con la cantante argentina Oriana Sabatini).

Una notizia, quella della “simpatica amicizia” tra il belga dell’Inter e Ginevra, destinata a suscitare clamore, dicevamo: Nainggolan infatti, come noto, è da anni sposato con Claudia Lai, conosciuta ai tempi della sua permanenza a Cagliari, da cui ha avuto due figlie, Aysha e Mailey. In una intervista di qualche mese fa l’ex centrocampista della Roma tuttavia non aveva fatto mistero delle proprie debolezze in campo sentimentale: «A volte è difficile dire di no. Anche se sono sposato, non sono un angelo. Tutte mi vogliono, me lo fanno proprio vedere davanti agli occhi. L’unica cosa importante è negare, finché non esce nulla in proposito…». Parole a loro modo profetiche, considerata la news di questi giorni.