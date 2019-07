Napoli James, Simeone “tira le orecchie” al collega Ancelotti – VIDEO

Napoli James, Simeone “tira le orecchie” al collega Ancelotti: «Non parlo mai di giocatori che non sono miei»

Le trattative di mercato si giocano, anche, sui nervi. Magari con uno scambio di battute a distanza, come quello che ha coinvolto Ancelotti e Simeone. Tecnici rispettivamente di Napoli ed Atletico Madrid, ovvero le due più accreditate pretendenti a James Rodriguez.

L’allenatore partenopeo aveva infatti alimentato davanti ai microfoni la speranza di arrivare al fantasista del Real Madrid, così il Cholo ha replicato da par suo. «Ho grande rispetto per Ancelotti, ma io non parlo mai di giocatori che non siano nella mia rosa…».