Napoli Primavera, Baronio: «La squadra non riesce a giocare con tranquillità» – VIDEO

Roberto Baronio, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato a fine partita dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina

(-Dal nostro inviato a Frattamaggiore) L’allenatore del Napoli Primavera Roberto Baronio ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui Calcionews24, al termine del match pareggiato contro la Fiorentina.

«La squadra deve riuscire a capire che, quando sa quello che fa, sa giocare. L’hanno dimostrato anche oggi, nel secondo tempo; io li aiuto durante la settimana, facendoli capire che quando giocano come sanno sono bravi. In campo, poi, devono metterci del loro. Siamo ancora all’inizio ma dobbiamo cercare di mettere più punti perché la situazione in classifica è quella che è»