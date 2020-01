Napoli, si tenta il doppio colpo: offerte per Petagna e Kumbulla

Il Napoli insiste per Petagna della Spal e Kumbulla dell’Hellas Verona: tutti i dettagli della doppia offerta

Il Napoli pianifica le operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha fatto pervenire una doppia proposta nelle sedi di Spal e Hellas Verona.

Come riportato da Sky Sport, gli obiettivi degli azzurri sono Andrea Petagna e Marash Kumbulla: per l’attaccante sono stati offerti 18 milioni di euro più bonus (fino ad arrivare a 22 milioni di euro); per il difensore 20 milioni di euro più 4 di bonus.