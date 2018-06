Se l’Italia non va in Russia, la russa viene in Italia: Natalia è da Mondiale – FOTO

Una russa in Italia: Natalia è una bellezza… mondiale

Se l’Italia non va in Russia… la russa viene in Italia: con Natalia, anche il premio di consolazione non è poi tanto di consolazione. Lei, per chi volesse saperne qualcosina in più, è Natalia Karpenko, russa di San Pietroburgo, da qualche anno a Milano per lavoro. Sguardo intenso da gatta, carnagione di latte, forme decisamente intraprendenti che, anche sui social, non hanno lasciato indifferenti i più: quasi 18mila i followers su Instagram. I Mondiali 2018 (leggi anche: MONDIALI 2018: IL PROGRAMMA DELLE PARTITE) senza l’Italia non sono davvero… mondiali, ma per fortuna possiamo sempre affogare il dispiacere in un bicchiere di vodka e tra le foto audaci di Natalia (o Natasha, per gli amici), un concentrato di prorompenza e sensualità.

Ballerina professionista per circa cinque anni (attualmente in pausa, ci confida lei), la Karpenko ha lavorato in molti dei più importanti locali della Penisola e non solo, prima di apparire in spot pubblicitari e, dulcis in fundo, fare capolino in tv locali per alcune trasmissioni calcistiche. Attualmente posa anche come fotomodella e, considerato il “bagaglio” a disposizione, pure a ragion veduta, oseremmo dire. Dalla Russia con amore, senza nemmeno muoverci di casa: Natalia è una bellezza… mondiale. Già tanto per chi in realtà i Mondiali è costretto a guardali con l’amaro in gola. Meglio non pensarci. Sì, meglio non pensarci…

