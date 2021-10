Nicolato: «Nessun dubbio su Tonali, ha grande personalità»

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha rilasciato qualche dichiarazione su Sandro Tonali

Doveva andare in Nazionale maggiore, ma alla fine Mancini ha concesso a Paolo Nicolato di portare per il raduno dell’Under 21 Sandro Tonali, reduce dal gol contro l’Atalanta.

Il ct degli azzurrini ha parlato proprio del centrocampista rossonero in conferenza stampa: «Devo fargli un complimento particolare perchè Sandro, che aveva già respirato il clima della Nazionale A, ha avuto la capacità non indifferente di rientrare poi in Under 21».