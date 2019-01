Nikita una botta di vita: «CR7? Un gran giocatore… e un gran fico!» – VIDEO e FOTO

La modella ed aspirante attrice e scrittrice Nikita Pelizon svela la sua passione per il calcio, Francesco Totti e… Cristiano Ronaldo

L’incredibile storia di Nikita Pelizon potrebbe diventare un libro. Anzi, molto presto lo diventerà. Modella, ballerina, youtuber ed aspirante attrice, la bionda triestina – reduce dall’esperienza televisiva di Temptation Island – è un vulcano di energia positiva e voglia di vivere, con un passato non semplicissimo. «Ho avuto il sogno di fare ciò che ora è il mio lavoro dai primi anni dell’adolescenza, ma ho dovuto aspettare la maggior età per poterlo fare – ha raccontato la ribelle Nikita, occhioni chiari e un sorriso ammaliante che non sfuggono ai social (solo su Instagram vanta già oltre 30mila followers) – . Ho sempre sentito dentro di me che dovevo andare via dalla mia città, uscire dalle diverse “gabbie” in cui vivevo per poter esprimere me stessa senza influenze. Ci sono stati tanti momenti bui, ma non potevo fare scelte migliori».

Oggi Nikita sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo e, perché no, in quello della letteratura: «Sto seguendo un’accademia anche per prepararmi al meglio alla stesura di un libro in cui racconterò la mia storia», spiega entusiasta a chi le chiede dei progetti in vista del futuro. Tutto ciò, senza perdere di vista l’altra grande passione per lo sport: «Se parliamo di calcio, sono imparziale come la Svizzera – ci tiene a precisare la Pelizon – . Però ammiro tantissimo Francesco Totti, anche dal punto di vista personale, e Cristiano Ronaldo perché, oltre ad essere un giocatore incredibile… è proprio un gran fico!». Viva la sincerità insomma, ma del resto Nikita – esattamente come l’eroina del film di Luc Besson di cui porta il nome – vanta una personalità forte e coraggiosa, senza filtri, impossibile da non apprezzare: una botta di vita.