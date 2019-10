Nuovo centro sportivo Fiorentina, acquistati i terreni. Il comunicato

Nuovo centro sportivo della Fiorentina, il club comunica di aver acquisito tutti i terreni che entro due anni vedranno sorgere l’impianto

La costruzione del nuovo stadio e di un rinnovato centro sportivo sono, per Rocco Commisso, delle priorità per la sua Fiorentina. Come già annunciato quest’ultimo sorgerà a Bagno a Ripoli e, in merito, la viola ha diramato un comunicato:

«Si è completato oggi il processo di acquisto di tutti i terreni destinati a diventare il nuovo centro sportivo della Fiorentina nel Comune di Bagno a Ripoli. Con l’acquisizione odierna dell’ultima parte dei terreni, già opzionati, di proprietà della Società Veronica, la Fiorentina entra definitivamente in possesso di tutti gli spazi che serviranno a realizzare entro due anni il centro sportivo di 25 ettari».